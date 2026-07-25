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Çerkezköy’de yolcu treni raydan çıktı

Çerkezköy’de yolcu treni raydan çıktı
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Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde raydan çıktı.

Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde raydan çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada yolcular başka bir trene aktarılırken, hatta kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Edirne-Çerkezköy-İstanbul hattında sefer yapan yolcu treni, Çerkezköy Tren İstasyonu'na yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle bir vagonu raydan çıktı. İhbar üzerine bölgeye Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, güvenlik gerekçesiyle tren içerisinde bir süre bekletilen yolcular daha sonra olay yerine sevk edilen başka bir trene aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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