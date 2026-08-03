Çerkezköy'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çarpışan motosiklet sürücülerinden biri yaralandı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Kaza, Çerkezköy ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi Sanayi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerden biri yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı