Cerablus'ta öğretim görevlisine bombalı saldırı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cerablus'ta öğretim görevlisine bombalı saldırı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Suriye'nin Cerablus kentinde öğretim görevlisi Zekeriyya Humeydi'nin aracına bombalı saldırı düzenlendi. Humeydi, saldırıda hayatını kaybetti.

Suriye'nin Halep şehrine bağlı Cerablus kentinde öğretim görevlisi Zekeriyya Humeydi, aracına bombalı saldırı düzenlendi. Humeydi, kimliği belirsiz kişilerce aracına yerleştirilen patlayıcının seyir halindeyken patlatılması sonucu hayatını kaybetti. Humeydi'nin Halep kentinde Ahrar el-Şam Hareketi'nin (Şam'ın Hürleri) eski lideri olduğu belirtildi.

SALDIRIYI PKK/YPG'NİN DÜZENLEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen saldırı anında, Humeydi'nin hedef alındığı saldırı sırasında sokakta bulunan iki küçük kızın ölümden döndüğü görüldü. Saldırıyı terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlediği düşünülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - 3. Sayfa

Öğretim Görevlisi, bombalı saldırı, Cerablus, Suriye, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title