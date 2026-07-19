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CENTCOM: "Irak'ta bir ABD askeri, patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında hayatını kaybetti"

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Ürdün'deki saldırısında kimliği belirsiz insan kalıntılarına ulaşıldığını ve Kuzey Irak'ta İHA mühimmatının imhası sırasında bir ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılar düzenlediği Ürdün'de kimliği belirlenmeyen insan kalıntılarına ulaşıldığını açıkladı. CENTCOM ayrıca, dün Kuzey Irak'ta İran'a ait bir insansız hava aracından (İHA) kalan patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında bir ABD askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Ürdün'deki ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. CENTCOM, 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği ve bir askerden haber alınmayan saldırıya ilişkin yürütülen kapsamlı incelemelerin ardından bugün erken saatlerde olay yerinde kimliği henüz belirlenemeyen insan kalıntılarına ulaşıldığını bildirdi. Ölen kişinin kimliğinin doğrulanmasına yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Irak'ta bir ABD askeri hayatını kaybetti

Açıklamada ayrıca Kuzey Irak'ta bir ABD askerinin dün düşürülen İran'a ait insansız hava aracından kalan patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda hafif yaralanan bir askerin de tedavi altına alındığı kaydedildi.

İran ordusu, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Körfez ülkelerindeki ABD askeri unsurlarına yönelik misillemeler gerçekleştirildiğini açıklamıştı. CENTCOM'dan dün yapılan açıklamada, İran'ın Ürdün'e yönelik saldırılarında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği, bir askerden ise haber alınamadığı bildirilmişti.

Öte yandan dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil ve Süleymaniye kentindeki mühimmat depolarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlenmişti. Tesislerde meydana gelen patlamanın ardından büyük çaplı yangın çıkmıştı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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