CENTCOM Komutanı Cooper'dan İran'a ABD ordusundan uzak durması uyarısı

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, İran'a uyarıda bulundu. ABD ordusuna ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etmesi kapsamında başlatılan "Özgürlük Projesi" adlı operasyona dair açıklamalarda bulunan Cooper, İran'a Hürmüz Boğazı'nda bulunan ABD ordusu güçlerinden uzak durmasını "şiddetle tavsiye" ettiğini belirtti. Cooper, ABD ordusunun sivil gemileri hedef alan İran'a ait 6 botu vurarak batırdığını ifade ederek, İran'a ait seyir füzeleri ile insansız hava araçlarını da imha ettiklerini açıkladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın beklentileri aştığına dikkat çeken Cooper, ablukanın devam ettiğini aktararak, "Özgürlük Projesi savunma amaçlı bir operasyondur ve biz de balistik füze savunma gemileri konuşlandırdık. Körfez sularındaki gemiler 87 ülkeye aittir ve gemilerin boğazı geçmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. - FLORIDA

