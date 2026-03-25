Mezarlıkta bir kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da cenaze töreni sırasında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da cenaze töreni sırasında mezarlıkta bir kişiyi tabancayla vurarak yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bulunan Derecik Mezarlığı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vefat eden arkadaşının cenaze törenine katılan Yaşar B. (38), defin işlemleri sırasında silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu kasık ve sol bacağından yaralanan Yaşar B., olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli A.D. (35) ise, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kavga sırasında A.D.'nin de darp sonucu yaralandığı, darbedilince silahla ateş açtığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.D., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı

7 yıl sonra bulunmuştu! Kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

BİM'de biberin fiyatını görenler reyondan koşar adımlarla uzaklaşıyor
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim