Mezarlıkta bir kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da cenaze töreni sırasında mezarlıkta bir kişiyi tabancayla vurarak yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bulunan Derecik Mezarlığı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vefat eden arkadaşının cenaze törenine katılan Yaşar B. (38), defin işlemleri sırasında silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu kasık ve sol bacağından yaralanan Yaşar B., olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli A.D. (35) ise, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kavga sırasında A.D.'nin de darp sonucu yaralandığı, darbedilince silahla ateş açtığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.D., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

