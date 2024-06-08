Mezuniyet töreni az kalsın faciayla bitiyordu! Dev ekranın devrilme anı kamerada
İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni sonunda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrilmiş ve 6 kişi yaralanmıştı. Kazanın anbean kameralara yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda led ekranın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. O feci kaza kameralara böyle yansıdı.
MEZUNİYET TÖRENİ KAZAYLA BİTTİ
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıkmış, bu sırada dijital panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.
DEV EKRANIN DÜŞME ANI KAMERADA
Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı sırada dijital dev panonun devrildiği o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Facianın eşiğinden dönülen olaydan geriye bu görüntüler kaldı.
SORUMLU 13 TEKNİSYENİN İFADESİ ALINDI
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ekipler, 3 dijital ekran teknisyeni ile 10 kongre teknisyeninin "taksirle yaralama" suçundan şüpheli olarak ifadesini aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.