Mezuniyet töreni az kalsın faciayla bitiyordu! Dev ekranın devrilme anı kamerada

İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda led ekranın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. O feci kaza kameralara böyle yansıdı.

MEZUNİYET TÖRENİ KAZAYLA BİTTİ

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıkmış, bu sırada dijital panonun devrilmesi sonucu 3 veli ve 3 öğrenci yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

DEV EKRANIN DÜŞME ANI KAMERADA

Mezuniyet töreni sonunda veliler ile öğrencilerin fotoğraf çekilmek için sahneye çıktığı sırada dijital dev panonun devrildiği o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Facianın eşiğinden dönülen olaydan geriye bu görüntüler kaldı.

SORUMLU 13 TEKNİSYENİN İFADESİ ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ekipler, 3 dijital ekran teknisyeni ile 10 kongre teknisyeninin "taksirle yaralama" suçundan şüpheli olarak ifadesini aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.