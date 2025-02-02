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Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi kararının bozulmasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi kararının bozulmasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya yönelik haksız tahrik indirimi kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Avcı, şimdi 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 16 Temmuz 2020'de üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık Cemal Metin Avcı hakkındaki karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğu ile bozuldu. Avcı'nın Gültekin'i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle karar sanık lehine bozuldu.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından 16 Temmuz 2020 tarihinde Muğla'nın Menteşe ilçesinde diri diri yakılarak öldürüldükten sonra varil içine konulmuş, benzin ile ateşe verilerek yakılmasının ardından üzerine beton dökülerek ormanlık alana bırakılmıştı.

Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı, sonra cezası 'haksız tahrik' indirimiyle 23 yıla indirildi. 20 Haziran 2022'de Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 13'üncü duruşmada, cinayet sırasında yardım ettiği iddiasıyla hakkında müebbet hapis cezası istenen Cemal Metin Avcı'nın erkek kardeşi Mertcan Avcı beraat etti. Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, eski eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan ise 'delilleri yok etme ve gizleme' suçlarını işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraat etti.

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi ve 23 yıl hapis cezası, kardeşine Mertcan Avcı hakkındaki beraat kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Duruşma İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde yapıldı. Heyet, sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik indirimi kararını kaldırdı. 23 yıl hapis cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi. Sanık Avcı'ya, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'ya da 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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