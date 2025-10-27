Cem Garipoğlu'nun kuzeninden milyonlarca liralık doğum günü partisi

Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu, 40. yaş gününü İstanbul Boğazı'nda başlayan ve kendi yalısında devam eden iki aşamalı bir organizasyonla kutladı.

İLK DURAK ORTAKÖY

Doğum günü kutlamalarının ilk durağı Ortaköy'deki lüks bir mekan oldu. Garipoğlu, doğum günü için mekanı tamamen kapatarak özel davetlilerini ağırladı. Parti alanına girişler, üzerinde "KG" harfleri bulunan zarflarla yapıldı.

YALIYA ŞİFRELİ GİRİŞ

Takvim'in aktardığına göre, kutlamalar ilerleyen saatlerde Kasım Garipoğlu'nun yalısına taşındı. Ancak yalıya yalnızca şifreli davet koduna sahip konuklar kabul edildi.

5 MİLYON TL'LİK ÜCRET

Geceye müzik dünyasının ünlü ismi DJ Marco Carola performansıyla damga vurdu. İddiaya göre Carola, bu özel etkinlikte sahne almak için 5 milyon TL aldı.