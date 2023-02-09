Çelikhan'ın köylerinden 213 kişi helikopterlerle tahliye edildi 3. Sayfa Haberleri Depremde büyük hasar gören Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, karayolunda meydana gelen hasar nedeniyle ulaşılamayan 8 köyden 213 kişi helikopterlerle tahliye edildi. Depremde büyük hasar gören Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, karayolunda meydana gelen hasar nedeniyle ulaşılamayan 8 köyden 213 kişi helikopterlerle tahliye edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar verdiği Adıyaman'da bir çok yapı yıkıldı. Yapıların yanı sıra karayollarında da hasar oluştu. Çelikhan-Adıyaman karayolunun yanında ilçeye bağlı bazı köy yollarında hasar oluştu. Hasar oluşan köydeki yaralıları ve barınma sorunu olan kişiler 2. Ordu Komutanlığına ait helikopterlerle tahliye edildi. Çelikhan'a bağlı Mutlu, Şerefhan, Yeşilyayla, Askerhan, Karagöl, Kurucak, Yeşiltepe ve Recep köylerinden helikopterlerle tahliye edildi. Yaralılar Malatya'ya, vatandaşlar ise Çelikhan'a tahliye edildi. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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