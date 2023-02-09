Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çelikhan'ın köylerinden 213 kişi helikopterlerle tahliye edildi

3. Sayfa Haberleri

Çelikhan'ın köylerinden 213 kişi helikopterlerle tahliye edildi

Depremde büyük hasar gören Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, karayolunda meydana gelen hasar nedeniyle ulaşılamayan 8 köyden 213 kişi helikopterlerle tahliye edildi.

Depremde büyük hasar gören Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, karayolunda meydana gelen hasar nedeniyle ulaşılamayan 8 köyden 213 kişi helikopterlerle tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar verdiği Adıyaman'da bir çok yapı yıkıldı. Yapıların yanı sıra karayollarında da hasar oluştu. Çelikhan-Adıyaman karayolunun yanında ilçeye bağlı bazı köy yollarında hasar oluştu. Hasar oluşan köydeki yaralıları ve barınma sorunu olan kişiler 2. Ordu Komutanlığına ait helikopterlerle tahliye edildi.

Çelikhan'a bağlı Mutlu, Şerefhan, Yeşilyayla, Askerhan, Karagöl, Kurucak, Yeşiltepe ve Recep köylerinden helikopterlerle tahliye edildi. Yaralılar Malatya'ya, vatandaşlar ise Çelikhan'a tahliye edildi. - ADIYAMAN

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title