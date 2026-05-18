Oğlu çekyattan düşüp ölen baba trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Bertuğ Yiğit Karaca, evdeki çekyattan düşerek hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberiyle sinir krizi geçiren baba Fetullah Karaca ise hastane çıkışı geçirdiği trafik kazasında öldü. Baba ve oğul yan yana toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre olay, Andırın ilçesinde meydana geldi. 13 Mayıs günü evindeki çekyattan düşen 4 yaşındaki Bertuğ Yiğit Karaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberi sonrası sinir krizi geçiren baba Fetullah Karaca (39) hastaneden ayrıldı.

Baba Karaca'dan hastane çıkışı haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma yaptığı çalışmada sinir krizi geçiren babanın Onikişubat ilçesi Yeniyapan Mahallesi'nde 46 N 2987 plakalı aracı ile kaza yapıp hayatını kaybettiğini belirledi. Baba-oğul düzenlenen cenaze töreninin ardından yan yana defnedilerek son yolculuklarına uğurlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
