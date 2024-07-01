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Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonet Kazası: 3 Yaralı

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Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, Reşadiye Gişeleri'nde beton bariyere daldı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, Reşadiye Gişeleri'nde beton bariyere daldı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Reşadiye Gişeleri Edirne istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. hakimiyetindeki 34 YZS 79 plakalı kamyonet, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü B.Ç. şoför koltuğunda sıkışırken, araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför B.Ç. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer yaralılar da tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle gişe trafiğe kapatıldı. Bariyerlere çarpan kamyonetin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması üzerine gişe tekrar trafiğe açılırken, kazaya ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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