Çekmeköy'deki Sünger Fabrikasında Büyük Yangın

Çekmeköy'deki Sünger Fabrikasında Büyük Yangın
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Çekmeköy'de çıkan yangında sünger fabrikası complete olarak yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, yangının nedeni araştırılıyor. Fabrikanın son hali havadan görüntülendi.

Çekmeköy'de çıkan yangında küle dönen sünger fabrikasının son hali havadan görüntülendi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi üzerindeki sünger üretimi yapan bir fabrikada çıkmıştı. Kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Fabrikanın son hali dronla görüntülendi. Adeta küle döndüğü görülen fabrikanın büyük bir bölümünün yandığı ve yalnızca iskelet yapısının kaldığı gözlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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