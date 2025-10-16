Çekmeköy'deki otobüsün kaza anı saniye saniye kamerada

Çekmeköy'de trafikte bir motosiklet sürücüsüyle tartışma yaşayan İETT otobüs şoförü, sinir krizi geçirip direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. 2 aracın karıştığı, 4 kişinin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüsün hızla durağa girme ve çevredekilerin kaçışma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çekmeköy'de seyir halinde bulunan 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsü ile 02 AFN 584 plakalı motosiklet sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine otobüs şoförü sinir krizi geçirerek otobüsü motosikletin üzerine sürdü. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden şöför, Çamlık otobüs durağına ve bir vinç ile bir araca çarparak güçlükle durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken olay yerinde bulunan bir vatandaş otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kameralara yansıyan görüntülerde, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına hızla girme anı yer aldı.