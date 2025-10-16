Haberler

Çekmeköy'deki otobüsün kaza anı saniye saniye kamerada

Çekmeköy'deki otobüsün kaza anı saniye saniye kamerada
Haberin Videosunu İzleyin
Çekmeköy'deki otobüsün kaza anı saniye saniye kamerada
Haber Videosu

Çekmeköy'de bir İETT otobüsü, sürücüsünün motosiklet sürücüsüyle yaşadığı tartışma sonucu sinir krizi geçirmesi ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazanın saniye saniye kameralara yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın meydana geldiği Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde olay yerinde bulunan bir vatandaş otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Çekmeköy'de trafikte bir motosiklet sürücüsüyle tartışma yaşayan İETT otobüs şoförü, sinir krizi geçirip direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. 2 aracın karıştığı, 4 kişinin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüsün hızla durağa girme ve çevredekilerin kaçışma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çekmeköy'de seyir halinde bulunan 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsü ile 02 AFN 584 plakalı motosiklet sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine otobüs şoförü sinir krizi geçirerek otobüsü motosikletin üzerine sürdü. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden şöför, Çamlık otobüs durağına ve bir vinç ile bir araca çarparak güçlükle durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken olay yerinde bulunan bir vatandaş otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kameralara yansıyan görüntülerde, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına hızla girme anı yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
