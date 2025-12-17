Çekmeköy'de zincirleme kaza: 7 yaralı

Çekmeköy'de gece saatlerinde 7 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Çekmeköy Şile Otobanı Taşdelen tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şile istikametinde seyir halindeki iki otomobil hafifçe çarpışarak yolun ortasında durdu. Hızını alamayan 5 araç da duran araçlara arkadan çarptı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Taşdelen tüneli Şile istikametinde bir süre trafiğe kapatılarak trafik akışı yan yoldan verildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL