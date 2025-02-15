Çekmeköy'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Çekmeköy'de bir cip ile beton mikserinin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çekmeköy Ömerli Mahallesi Şile Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Şile istikametinde Ersin Y.'nin kontrolündeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce bariyerlere çarptı ardından İstanbul istikametinde seyreden 34 LFM 81 plakalı cipe çarparak şarampole yuvarlandı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu, cipteki Birol İ. ve Muharrem İ. olay yerinde hayatını kaybederken, İpek İ. ile beton mikseri sürücüsü Ersin Y. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Birol İ. ve Muharrem İ'nin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından cenaze nakil aracı ile morga kaldırılırken ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, kaza sebebi ile bir süre trafik yola kapatıldı ve uzun araç kuyruğu oluştu. - İSTANBUL