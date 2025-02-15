Bakan Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı: PKK/YPG'den kurtulmamıza yardımcı olmalılar

Fidan'dan Suriye'nin yeni yönetimine kritik çağrı: Yardımcı olmalılar
Hamas'tan Trump'a yanıt: Aynı şeyi İsrail'den de talep edin

Donald Trump'ın süre tanıdığı Hamas resti çekti
Palandöken'de çığdan kurtulan kayakçı o anları paylaştı

Palandöken'de facia böyle başlamış! Tonlarca kar bir anda üstüne geldi
Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Yıkılmak üzere olan eve istenen para saç baş yoldurtacak cinsten

Çekmeköy'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Çekmeköy'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde bir cip ile beton mikserinin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda acil servis ekibi sevk edildi.

Çekmeköy'de bir cip ile beton mikserinin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çekmeköy Ömerli Mahallesi Şile Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Şile istikametinde Ersin Y.'nin kontrolündeki beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce bariyerlere çarptı ardından İstanbul istikametinde seyreden 34 LFM 81 plakalı cipe çarparak şarampole yuvarlandı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu, cipteki Birol İ. ve Muharrem İ. olay yerinde hayatını kaybederken, İpek İ. ile beton mikseri sürücüsü Ersin Y. yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Birol İ. ve Muharrem İ'nin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından cenaze nakil aracı ile morga kaldırılırken ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, kaza sebebi ile bir süre trafik yola kapatıldı ve uzun araç kuyruğu oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Arka Sokaklar'da beklenmedik veda
img

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
img

Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve giren ekipler şaştı kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 gözaltı

Kayyum kararı, şehri karıştırdı: 200'e yakın kişi gözaltında
Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti

Kara Kartal ikinci yarıda geri döndü
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı
Bu belirtilere dikkat! Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun

Uzmanlar uyarıyor, derhal doktora başvurun
MİT'ten 90 yıllık istihbarat raporu: İngiliz casus gazeteci kılığında Atatürk ile görüşmüş

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.