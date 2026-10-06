Haberler

Çekmeköy'de toprak kaymasında göçük altında kalan 1 işçi hafif yaralı kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'ndeki inşaatta toprak kayması meydana geldi, göçük altında kalan 1 işçi itfaiye ekiplerince hafif yaralı kurtarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken bölgede güvenlik önlemleri alındı ve olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Çekmeköy'de bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle birlikte göçük altında kalan 1 işçi hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, saat 17.15 sıralarında Çekmeköy Reşadiye Mahallesi Uzunçınar Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Bu esnada inşaatta çalışan 1 işçi toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle birlikte işçi bulunduğu yerden çıkarıldı. Hafif yaralı olarak kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Geleneğiniz batsın! Tüfekli kutlama Cezayir'de can almaya devam ediyor

Geleneğiniz batsın!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni'den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle

Meloni'den 4 saniyelik gizemli kayıt
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı

İstanbul'da ortaokulda saldırı! 8 öğrenci yaralandı, detaylar korkunç
Macron düğmeye bastı! Dünyaya korku salan mesaj

Dünyayı tedirgin eden görüntü
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

CHP'li başkan sabaha karşı tutuklandı!

Messi, Arjantin formasıyla son kez sahada! Veda maçı yarın gece Monumental Stadı'nda

Son dansına çıkıyor! İşte tarihi

Tek harf şirketin sonunu getirdi! Milyonlarca sterlinlik hata

Yapılan yazım hatası koca şirketi batırdı!
Yeşilçam oyuncusu Özcan Tekgül'ün acı hikayesi: Şöhretten kimsesiz bir vedaya

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Cenazesi 3 gün morgda kaldı