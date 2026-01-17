Haberler

Çekmeköy'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Güncelleme:
Çekmeköy Çamlık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla atarak elektrik direğine çarptı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Çekmeköy Çamlık Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çekmeköy Çamlık Mahallesi Çamlık Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyreden 34 HD 7412 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araç kullanılmaz hale gelirken, çarpılan elektrik direğinde de hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
