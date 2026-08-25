Çekmeköy'de eşine şiddet: Tutuklandı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde eşini darp ettiği, tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir ikamette meydana gelen kadına şiddet olayına hızlı bir şekilde müdahale edildi. Edinilen bilgilere göre, 22 Ağustos'ta Çekmeköy'deki bir ikamette S.N.A. (30) isimli kadın, eşi U.A. (35) tarafından darp edildiğini; ayrıca tehdit ve hakarete uğradığını belirterek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli U.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda, çiftin daha önce de zaman zaman ailevi geçimsizlik yaşayarak ayrılık aşamasına geldikleri; ancak yeniden barıştıkları öğrenildi. Olay günü ise aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şiddet olayının gerçekleştiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli U.A., emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından aynı gün (22.08.2026) 'kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı