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Taciz edilen çocuk tarafından fark edilen şahıs vatandaşlar tarafından darp edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Taciz edilen çocuk tarafından fark edilen şahıs vatandaşlar tarafından darp edildi Çekmeköy'de ufak çocuğu taciz ettiği iddia edilen bir kişi çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.

Taciz edilen çocuk tarafından fark edilen şahıs vatandaşlar tarafından darp edildi

İSTANBUL - Çekmeköy'de ufak çocuğu taciz ettiği iddia edilen bir kişi çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Polis ekiplerinin müdahelesi ile kurtarılan kişi gözaltına alındı.

Olay, Çekmeköy Şahinbey Caddesinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Çekmeköy'de geçtiğimiz günlerde bir

kişi 12 yaşında erkek çocuğunu taciz edip kaçtı. Kaçan şahıs, 2 gün sonra akşam saatlerinde tacize uğrayan çocuk tarafından mahallede görüldü. Çocuğun durumu ailesine bildirmesiyle tacizci şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Cadde üzerinde bir dükkana sığınan tacizci, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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