Haberler

Okuldaki saldırıda hayatını kaybeden Fatmanur öğretmenin cenazesi adli tıpa gönderildi

Okuldaki saldırıda hayatını kaybeden Fatmanur öğretmenin cenazesi adli tıpa gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir lisede bıçaklı saldırıya uğrayan öğretmen Fatmanur Çelik, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve okulda eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir lisede bıçaklı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan öğretmen Fatmanur Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 17 yaşındaki şüpheli F.S.B. gözaltına alınırken, 2 öğretmen ve 1 öğrencinin yaralandığı saldırının nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

Okul tatil edildi

Öte yandan, yaşanan saldırının ardından Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime bir gün ara verildi. Yaralıların tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenilirken, güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor

Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu

Yazdığı kitap, bir konuda zirveye oturdu
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

Trump, kabus senaryosunu ilan etti: Henüz başlamadık
Seçil Erzan, futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı! Arda Turan'la ilgili flaş iddia

Futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı

Sakatlığı sonrası kulüp içinde ortalığı karıştırdı
Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli şirket petrol üretimini durdurdu

Sınırımızın hemen yanındaki petrol şirketi üretimi durdurdu