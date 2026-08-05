Keskin'de kamyon çekiciye çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyonun çekiciye arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Keskin-Çelebi kara yolu Ceritkale köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. (54) idaresindeki 40 KK 293 plakalı kamyon, C.B. (60) yönetimindeki 06 DK 8246 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olduğu belirlenen kamyon sürücüsü S.O., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı