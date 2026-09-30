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Cehennem Melekleri bağlantılı ağa operasyon düzenlendi, 71 kişi gözaltına alındı

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Alman polisinin koordinasyonunda dört ülkede Cehennem Melekleri bağlantılı uluslararası kara para aklama ağına operasyon düzenlendi. Operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı, 48,6 milyon euroluk mal varlığına el konuldu.

Alman polisinin koordinasyonunda dört ülkede düzenlenen operasyonda, "Cehennem Melekleri" olarak bilinen motosiklet çetesiyle bağlantılı uluslararası kara para aklama ağı hedef alınırken, 71 kişi gözaltına alındı ve 48,6 milyon euroluk mal varlığına el konuldu.

Alman polisinin koordinasyonunda, "Cehennem Melekleri" olarak bilinen motosiklet çetesine yönelik Belçika, Almanya, Bulgaristan ve Hollanda'da geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yaklaşık bin polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda, çeteyle bağlantılı uluslararası bir kara para aklama ağının hedef alındığı bildirildi. Dört ülkede toplamda 100'den fazla noktaya baskın yapıldığı ve toplamda 71 şüphelinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Baskınlarda ele geçirilen mal varlıklarının toplam değeri ise 48,6 milyon euro olarak açıklandı.

Almanya'da 100, Belçika'da 7 adrese baskın

Alman polisi, yalnızca kendi ülkesinde 100'den fazla adrese baskın yapıldığını doğrularken, Belçika'daki operasyonlar kapsamında da 7 farklı adreste arama gerçekleştirildi.

Dört yıl süren bir çalışmanın sonucu

Almanya ve Belçika basını, operasyonun dört yıldır süren bir soruşturmanın sonucu olduğunu bildirdi. Örgütün Avrupa genelinde kara para aklama, yasa dışı ticaret ve organize suç faaliyetleri yürüttüğü iddia edilirken, ele geçirilen mal varlığının örgütün Avrupa'daki finansal kapasitesinin büyüklüğünü göstermesi açısından önemli bir kanıt olduğu değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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