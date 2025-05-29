Çaykara'da Suya Düşen Çocuğu Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz: "Bugün itibariyle yaklaşık 4 kilometrelik alanda ayrıntılı arama ve tarama faaliyeti oldu"

4 günde 4 km'lik alanı taradılar

"İnşallah en kısa sürede evladımızı bulmayı ümit ediyoruz"

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne 26 Mayıs günü su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'u arama çalışmaları 4. gününde de sürüyor.

4 günde 4 kilometrelik alanda ayrıntılı arama ve tarama faaliyeti gerçekleşirken, Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, "Bugün Şelaleler bölgesi olarak adlandırdığımız iki tane göletimizin boşaltılması suretiyle gölette tarama faaliyetimiz devam edecek" dedi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 4 gün önce Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 4 gün önce başlayan arama çalışmalarında şuana kadar sonuç alınamazken, 103 kişilik ekiple arama ve tarama faaliyeti sürüyor.

Haldizen Deresi üzerindeki şelaleler bölgesinde süren çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, "Derin bir üzüntü içerisindeyiz. 26 Mayıs günü Suudi Arabistan vatandaşı Faisal Ramzi Alshaikh isimli evladımızın suya kapılması suretiyle olay meydana geliyor. Ailenin ilk anlatımına göre baba ile birlikte dereye inmek suretiyle olay başlıyor ve sonrasında baba belli bir süre birlikte sürükleniyor. Evladımız babadan ayrılmak suretiyle kayboluyor. İlk günden itibaren ailenin yanında olduk. Gerek kolluk kuvvetlerimiz, gerek AFAD, UMKE ekiplerimiz ve gönüllü kuruluşlarımız arama faaliyetlerine başladık. Bugün itibariyle yaklaşık 4 kilometrelik alanda ayrıntılı arama ve tarama faaliyeti oldu. Sonrasında bugün Şelaleler bölgesi olarak adlandırdığımız iki tane göletimizin boşaltılması suretiyle gölette tarama faaliyetimiz devam edecek. İnşallah en kısa sürede evladımızı bulmayı ümit ediyoruz. Yaklaşık 103 kişi ile faaliyetimiz sürüyor. 15 aracımız, 3 iş makinemiz, 3 botumuz, 3 tane mobil baz istasyonumuz ve bir tane de sonarımız ile beraber arama faaliyetimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.