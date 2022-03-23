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Çayırlı'da servis araçları denetlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çayırlı'da servis araçları denetlendi

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Çayırlı İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından uygulama sahasında, ilçede servis sağlayan araçlara denetim yapıldı. Denetimde ekipler, sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini kontrol ederken, uyması gereken kuralları da kısaca hatırlatarak hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Denetimler kapsamında, vatandaşların işyerleri ve ikametleri arasında huzurlu ve güvenli bir şekilde trafik ortamımda seyahat etmelerini sağlamak, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amaçlandı.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken jandarma ekipleri tarafından denetimlerin devam edileceği bildirilerek, "Şoför ve yolcuların trafik kuralları konusunda göstermiş oldukları hassasiyete teşekkür ederiz. Unutmayalım trafikte kemer hayat kurtarır!" denildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Erzincan, Hisarcık, Çayırlı, 3. Sayfa, Haberler

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