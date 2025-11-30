Haberler

Çayeli Kaymakamı'nın Eşi Silah Yaralanması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Rize'nin Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval'ın eşi Nesibe Kırçuval, evde silah temizliği sırasında yaşanan bir kaza sonucu yaralandı. Karın boşluğundan yaralanan Kırçuval, hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Rize'nin Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval'ın eşinin evde ateşli silah yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval'ın eşi Nesibe Kırçuval'ın (33) evde silah temizliği yapıldığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandığı kaydedildi. Karın boşluğundan yaralandığı öğrenilen Nesibe Kırçuval, kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kırçuval'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - RİZE

