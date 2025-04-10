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Çaycuma'da Yaya Kazası: Hafif Yaralı

Çaycuma'da Yaya Kazası: Hafif Yaralı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçen bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hafif yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 10.50 sıralarında ilçenin Çay Mahallesi Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Cemalettin G. isimli yayaya, Nadır istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 67 AEM 803 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda hafif şekilde yaralanan Cemalettin G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasından sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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