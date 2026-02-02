Ordu'da patpat fındık bahçesine uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının fındık bahçesine uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Aşıklı Çakıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. (20) yönetimindeki "patpat" olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan tarım aracı, yaklaşık 30 metrelik yükseklikten fındık bahçesine yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, araçta yolcu olarak bulunan Adem Öztürk'ün (45) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü E.B. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU