Çaybaşı'nda İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düştü, Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bir inşaatta çalışırken asansör boşluğuna düşen 24 yaşındaki inşaat işçisi Başar Batran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bir inşaatta asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay, İlküvez Mahallesi Ünye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dış cephe mantolama işi yaptığı öğrenilen 1 çocuk babası 24 yaşındaki Başar Batran, bina içerisinde bulunduğu sırada asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Başar Batran, çalıştığı binanın hemen karşısında bulunan İlküvez Aile Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı. İnşaat işçisi genç adam sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardında inşaat işçisinin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

