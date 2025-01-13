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Çaya Uçan Araçta Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Çanakkale'de kontrolden çıkarak çaya uçan otomobilin içinde yaralanan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Kaan Demir, suda kaybolarak hayatını kaybetti. Cenazesi Kocaeli'de defnedildi.

Çaya uçan araçta yaralanarak suda cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
KOCAELİ - Çanakkale'de otomobilin çaya uçması neticesinde yaralanan ve suda kaybolarak hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, dün saat Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çomaklı Köyü'nde meydana geldi. Ali Kaan Demir ve İlkehan Mert Salathan'ın içinde bulunduğu 41 AFU 652 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp çaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan sürücü İlkehan Mert Salathan'ı hastaneye kaldırıldı. Kazada araçtan çıkıp suda kaybolan Ali Kaan Demir için ise bölge arama çalışmaları başlatıldı. Demir, yapılan çalışmalar sonucunda aracın 50 metre ilerisinde çayda ölü bulundu.3. sınıf üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandıDemir'in cenazesi ailesi tarafından alınarak Kocaeli'ye getirildi. Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Demir toprağa verildi. Demir'in Çanakkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletme bölümü 3 sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.Çaya uçan otomobil sürücüsü İlkehan Mert Salathan ise hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salathan, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Çaya Uçan Araçta Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
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