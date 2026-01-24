Haberler

Burdur'da limon yükü tır şarampole devrildi

Burdur'da limon yükü tır şarampole devrildi
Güncelleme:
Burdur'un Çavdır ilçesinde limon yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Neyse ki kazada yaralanan kimse olmadı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi ve tırın kaldırma işlemleri başlamışken inceleme de sürüyor.

Burdur'un Çavdır ilçesinde limon yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan kimse olmadı.

Kaza, Antalya-Denizli Karayolu Kayacık Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 45 AJB 336 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken ihbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yolda güvenlik önemi alınırken devrilen tırın kaldırma işlemleri başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BURDUR

