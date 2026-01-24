Burdur'da limon yükü tır şarampole devrildi
Burdur'un Çavdır ilçesinde limon yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Neyse ki kazada yaralanan kimse olmadı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi ve tırın kaldırma işlemleri başlamışken inceleme de sürüyor.
Kaza, Antalya-Denizli Karayolu Kayacık Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 45 AJB 336 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken ihbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yolda güvenlik önemi alınırken devrilen tırın kaldırma işlemleri başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BURDUR