Çatı katındaki odunlukta çıkan yangında 40 güvercin telef oldu

Çatı katındaki odunlukta çıkan yangında 40 güvercin telef oldu
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir apartmanın çatı katındaki odunlukta çıkan yangında 40 güvercin telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi 188. Sokak'ta bulunan bir apartmanın son katında soba borusundan çıkan kıvılcım çatıdaki odunluğu tutuşturdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında 40 güvercin telef olurken, odunluk kullanılmaz hale geldi. Olaya müdahale anı ise bir itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
