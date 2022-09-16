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Çatı katında çıkan yangın korkuttu

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Çatı katında çıkan yangın korkuttu Sivas'ta çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı Sivas'ta çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi...

Çatı katında çıkan yangın korkuttu

Sivas'ta çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı

SİVAS - Sivas'ta çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın Bahtiyarbostan Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında çıktı. Çatıdan çıkan yoğun dumanı görenler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle apartman sakinleri kısa süreli bir panik yaşadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - 3. Sayfa

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