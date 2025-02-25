YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak
Maydonoz Döner'in Antalya şubesini darbeci bir yüzbaşı koordine etmiş

Maydonoz Döner operasyonuna damga vuran 15 Temmuz detayı
Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Ordu'da 3 gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedenine ulaşıldı

Ordu'da 3 gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedenine ulaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde 3 gündür kayıp olan 37 yaşındaki Pınar Akıncı'nın cansız bedeni, cep telefonunun bulunduğu yerin yakınındaki dere yatağında bulundu.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde 3 gündür kayıp olarak 37 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Çatalpınar ilçesinde yaşayan Pınar Akıncı (37) eve dönmeyince yakınları 22 Şubat tarihi akşam saatlerinde ihbarda bulundu. Bunun üzerine şahsa ait cep telefonu sinyal takibinde son sinyalin ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nden geldiği tespit edilerek, çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Akıncı'nın cep telefonu, Bolaman Irmağı üzerindeki demir köprüde bulundu.

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların 3'üncü gününde Akıncı'nın cenazesi bugün, cep telefonunun bulunduğu demir köprüde yaklaşık 2,5 kilometre metre uzaklıkta dere yatağında bulundu. Akıncı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
img

25 yaşındaki genç baba katili oldu
img

Ünlü yorumcular 2 pozisyonda da tereddütsüz görüş belirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri

Osimhen'den Okan Buruk'u zora sokacak Vincic sözleri
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun

Ankara kulislerine bomba gibi düşen transfer iddiası
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.