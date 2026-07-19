Çatalca'da tarlada yangın çıktı
İstanbul Çatalca'da tarlada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor, ölen ya da yaralanan yok.
İstanbul Çatalca'da tarlada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Çatalca ilçesi İzzettin Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi. İlk edinilen bilgilere göre, tarlada başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı