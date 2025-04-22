Çatalca'da ormana dökülen atık sular ağaçları kuruttu

Kuruyan ormanlık alan böyle görüntülendi

İSTANBUL - Çatalca'da bir kum ocağının ormana akıttığı atıklar yüzünden oluşan bataklık ağaçları kuruttu. Kuruyan alan havadan çekilen görüntülerle gün yüzüne çıktı. Hüseyin Bükülmez, "Kum yıkandıktan sonra yayılan sular, bütün ormanı akıl almaz şekilde yok etmiş ve bataklık haline getirmiş. Bataklığın artan suları Terkos Gölü'ne içme suyu olarak karışıyor" dedi.

Karacaköy Mahallesi sınırları içerisinde iddiaya göre, ormanlık alan içerisinde faaliyet gösteren kum ocağı, kum yıkama aşamasında çıkan atık ve kirli balçığı dere havzasına döktü. Dere havzası ve çevresi bataklığa dönüştü. Havadan çekilen dron görüntüsünde ormanın bir bölümünün bataklık nedeniyle kurumuş halde olduğu görüldü. Ormanda geniş bir bataklık oluştu. Vatandaşlar 5 yıldır atıkların ormana döküldüğünü belirtiyor. Nesli tükenme tehlikesi altına olan Karacaların ve diğer hayvanları da etkilerken, itfaiyenin yolunu kapattığı öğrenildi. Çevrede bulunan insanların mantar toplamak için ve çeşitli faaliyetler için ormanı sıkça kullanması vatandaşların bataklığa saplanma tehlikesini de beraberinde getiriyor. Çatalca Merkez Avcılar ve atıcılar Derneği Başkanı Hüseyin Bükülmez, Bataklığın artan sularının Terkos Görülü'ne karıştığını ifade etti.

"Bataklığın artan suları Terkos Gölü'ne içme suyu olarak karışıyor"

Ormanın tahrip edildiğini ve yaşan sorunlar ile ilgili konuşan Çatalca Merkez Avcılar ve atıcılar Derneği Başkanı Hüseyin Bükülmez, " Bana ava giden arkadaşlar haber verdi. Karacaköy mıntıkasında böyle bir çok büyük bataklık meydana gelmiş. Kum ocağı var kum ocağından yayılan sular kum yıkandıktan sonra yayılan sular, bütün ormanı akıl almaz şekilde yok etmiş ve bataklık haline getirmiş. Bu ormanda yaşayan hayvanlar, yaban hayatı çok büyük tehlike altında artı bu bataklığın artan suları Terkos Gölü'ne içme suyu olarak karışıyor. Allah muhafaza buraya eğer inek veyahutta domuz veyahut karaca, geyik gibi hayvanlar hatta insanlar girdiği zaman buradan çıkamaz. Ağaçlara yazık bu ağaçlara yazık olmuş, altı hava almadığı için bataklıktan dolayı kurumuş. Çok büyük bir alan çok büyük bir ziyan, buranın bir an önce kontrol altına almasını ve bu çevre katliamının durdurulmasını istiyoruz" dedi.