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Çatalca'da 4 Günlük Kuşatma Sonrası Teslim

Çatalca'da 4 Günlük Kuşatma Sonrası Teslim
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İstanbul Çatalca’da ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendini eve kilitleyen ve olay yerine gelen jandarma ekiplerine ateş ettiği iddia edilen şahıs, 4 gün süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu.

İstanbul Çatalca'da ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendini eve kilitleyen ve olay yerine gelen jandarma ekiplerine ateş ettiği iddia edilen şahıs, 4 gün süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu.

Olay, 13 Ağustos Perşembe günü Çatalca Yalıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İrfan A. ile ailesi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şahsın babası fenalaştı. Bunun üzerine fenalaşan baba için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaşananların ardından İrfan A. kendisini evine kilitledi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından şahsın ekiplere ateş ettiği iddia edildi. Bunun üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, İrfan A.'nın teslim olması için ikna çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaklaşık 4 gündür sürdürdüğü ikna çalışmaları sonuç verdi. 16 Ağustos Pazar sabahı teslim olmaya ikna edilen şahıs, evinin bahçesinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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