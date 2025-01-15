Çatalca'da Jandarmadan Uyuşturucu Tacirlerine Baskın

Çatalca'da uyuşturucu tacirlerine jandarma baskını

Uyuşturucu baskınında 5,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL - Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde dağıtımı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 5,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çatalca bölgesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde dağıtımı yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonrası bir araca operasyon düzenlendi. Araç içerisinde dağıtım için hazırlanan 5,5 kilogram metamfetamin ve uyuşturucu satışı için kullandığı düşünülen dört adet cep telefonu ele geçirildi. Baskın sonrasında gözaltına alınan B.Ç., ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.