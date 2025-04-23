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Çatalca'da deprem anı kamerada: Sarsıntıdan böyle kaçtılar

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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin anı, Çatalca'da güvenlik kameralarına yansıdı. Atölyede çalışanlar ve kahvehanedeki vatandaşlar panik anında dışarıya kaçtı.

Çatalca'da deprem anı kamerada: Sarsıntıdan böyle kaçtılar

İSTANBUL - İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çatalca'da bir atölyede çalışan ve kahvehanedeki vatandaşların depreme yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Çatalca'da ise deprem anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ahırda bulunan hayvanlar depremde panikle kaçmaya çalıştı. Bir atölyede çalışan vatandaşların sarsıntıyla birlikle kendilerini dışarıya attıkları görüldü. Görüntülerde, depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların ise panikle dışarıya çıktıkları anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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