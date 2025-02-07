Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde konuşuyor

AK Parti'nin kalesinde değişim günü! Erdoğan'dan dikkat çeken mesajlar
Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara'da 103 can kaybı

Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi hayatını kaybetti
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

Çatalca'da 10 Metre Derinliğindeki Kuyuya Düşen Çoban Köpeği Kurtarıldı

Çatalca'da 10 Metre Derinliğindeki Kuyuya Düşen Çoban Köpeği Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Çatalca ilçesinde, 10 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen çoban köpeği, duyarlı vatandaşların haber vermesiyle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı kameraya yansıdı.

İstanbul Çatalca'da 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen çoban köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çoban köpeğinin kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Çatalca'da 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen çoban köpeğini çevreden geçen duyarlı vatandaşlar fark etti. Yaklaşık 10 metre derinlikteki kuyudan köpeği kendi başına kurtaramayacağını anlayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelerek kurtarma operasyonu başlatan itfaiye ekipleri, ip yardımıyla kuyuya indi. Ekiplerin zorlu mücadelesiyle çoban köpeği kuyudan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonu kameraya da yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz
img

Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi hayatını kaybetti
img

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege'deki depremler sonrası İzmir'de çekilen görüntü endişelendirdi

Ege'deki depremler sonrası İzmir'de çekilen görüntü endişelendirdi
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
İtalyan devi Osimhen'e kancayı attı

Galatasaraylıları kahredecek haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.