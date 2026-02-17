Haberler

Çarşamba'da otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu kurye hafif yaralandı. Olay, otopark çıkışında meydana geldi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı.

Kaza, Sarıcalı Mahallesi Abdullah Paşa Meydan otoparkı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoparktan çıkış yapan A.K.'nin kullandığı 55 RG 533 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinden Fen Lisesi yönüne seyreden kurye B.Ö. yönetimindeki 55 ALZ 054 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü B.Ö. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN

500

