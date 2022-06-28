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Çarptığı otomobili önüne katarak 5 metre sürükledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çarptığı otomobili önüne katarak 5 metre sürükledi

Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile kamyonun çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halindeki Hasan Dinçer E. yönetimindeki 11 AAH 432 plakalı kamyon, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi önünde sol şeritten sağ şeride geçmek istediği esnada yine aynı istikamette seyir halindeki Murat K. (25) idaresindeki 54 RA 357 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon önünde 5 metre sürüklenen araç sürücüsü ve içinde yolcu olarak bulunan Hanife K. (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıları sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, Bilecik-Osmaneli karayolu araçların çekilmesine kadar tek şeritten ilerledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Dinçer Osmaneli Bilecik 3. Sayfa Haberler

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