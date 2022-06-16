Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Samsun'un Bafra ilçesinde aynı istikamete seyir halinde olan iki otomobilin çarpışarak dere yatağına yuvarlandığı kazada 6 kişi yaralandı. Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde aynı istikamete seyir halinde olan iki otomobilin çarpışarak dere yatağına yuvarlandığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, Samsun-Sinop karayolu Kelikler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan H.K.'nin kullandığı 55 AAT 462 plakalı otomobil ile aynı yönde giden ve Alaçam Adliye personelinin bulunduğu İ.G.yönetimindeki 57 HA 155 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri H.K, İ.M. ve otomobillere yolcu bulunan S.Ç.ve E.Y. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan E.Y. hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - 3. Sayfa Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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