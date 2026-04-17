Çapa makinesine bacaklarını kaptıran çiftçi ağır yaralandı
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde bahçede çalışan 67 yaşındaki çiftçi İbrahim Azgın, çapa makinesine bacaklarını kaptırarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Azgın'ın durumu ciddiyetini koruyor.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde çapa makinesine bacaklarını kaptıran çiftçi ağır yaralandı.
Olay, Doğanyurt ilçesine bağlı Cumayanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede çalışan yapan çiftçi 67 yaşındaki İbrahim Azgın, kullandığı çapa makinesine bacaklarını kaptırdı. Ağır yaralanan Azgın, Doğanyurt Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - KASTAMONU
