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Canlı yayında gergin anlar! İlber Ortaylı stüdyoyu terk etti

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Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programında gergin anlar yaşandı. Programın diğer konuğu Soli Özel arasında çıkan tartışmanın ardından İlber Ortaylı stüdyoyu terk etti.

TV100'ün ekranlarında yayınlanan Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programında gergin anlar yaşandı. 'Suriye ve Irak Devlet olamadı mı?' konusu üzerine tartışılan yayında İlber Ortaylı'ya, Soli Özel'in "Deniz hanım konuşsun, konuşuyordu sözünü kestiniz' demesi üzerine Ortaylı sinirlendi.

"HER ŞEYİN BİR HAYSİYETİ VARDIR"

Soli Özel'e tepki veren İlber hoca, "Bırakın bu konuşmayı böyle bir tartışma olmaz ben bırakıyorum. Her şeyin bir haysiyeti vardır. Geliyorsunuz tavrınızı koydunuz ortaya. Nereden geliyorsun talimat veriyormuşsun gibi oturuyorsun okuyorsun" diyerek yayını terk etti. Okan Bayülgen, reklam arası verdikten sonra yayına İlber Hoca olmadan devam etti.

Canlı yayında gergin anlar! İlber Ortaylı stüdyoyu terk etti
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPerwer:

Bu ve bunun gibi egoist tipler başkalarına tahammül etmezler, köşeye sıkışınca da saygısız tavırlar sergileyerek defolup giderler.

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Haber Yorumlarıyusuf Koç :

İlber Ortayı çok severim ama onu sadece Celal Şengör ile tartıştıracaksınız. Erhan Hoca, Murat Bardakçı gibi hocalar onun gerilmesine sebep oluyor.

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Haber YorumlarıBlackened:

Gereğinden fazla pohpohlanan şahsiyetler şişkinlik yapınca böyle oluyor. Sinirlenmesi için hiçbir sebep yok ama ülkede başka akil adam yokmuş gibi millet tapmaya başlayınca netice böyle oluyor. Fikirleri kıymetlidir amenna ama son yıllarda ciddi manada saçmalamaya başladı İlber Hoca.

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