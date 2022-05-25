Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çankırı merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çankırı merkezli Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çankırı merkezli Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik Çankırı, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şahısların evlerinde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kannabinoid, çok sayıda uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı. Şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, İstanbul, Çankırı, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title