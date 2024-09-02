Çankırı'da yıldırım düşmesi sonucu 14 koyun telef oldu

Çankırı'nın Korgun ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 14 koyun telef oldu.

Olay, Korgun ilçesi Çukurören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide otlayan Hikmet Yavuz'a ait koyun sürüsünün yanına yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle 14 koyun telef oldu. Koyunlar, bulunduğu yerden alınıp vatandaşlar tarafından toprağa gömüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI