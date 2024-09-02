Çankırı'da yıldırım düşmesi sonucu 14 koyun telef oldu
Çankırı'nın Korgun ilçesinde meydana gelen olayda, yıldırım düşmesi sonucu Hikmet Yavuz'a ait 14 koyun telef oldu. Koyunlar, vatandaşlar tarafından toprağa gömüldü.
Çankırı'nın Korgun ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 14 koyun telef oldu.
Olay, Korgun ilçesi Çukurören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide otlayan Hikmet Yavuz'a ait koyun sürüsünün yanına yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle 14 koyun telef oldu. Koyunlar, bulunduğu yerden alınıp vatandaşlar tarafından toprağa gömüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI