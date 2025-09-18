Haberler

Çankırı'da Yangın: Olayda Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Var

Çankırı'da Yangın: Olayda Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Orta ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev çevresinde maddi hasar meydana geldi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Çankırı'nın Orta ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Orta ilçesi, Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev çevresinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump ölümden döndü! Başkanlık uçağı az daha yolcu uçağıyla çarpışıyordu

Havada büyük panik! ABD Başkanı Trump ölümden kıl payı kurtuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü

Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.