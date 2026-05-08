Alevlere teslim olan ev küle döndü

Çankırı'da alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Germece köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı