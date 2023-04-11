Çankırı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yılı kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıldönümü, Çankırı'da düzenlenen törenle kutlandı.

Çankırı'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Tören çerçevesinde Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge ve teşkilat mensuplarının katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge ve teşkilat mensupları, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ı makamında ziyaret etti. - ÇANKIRI