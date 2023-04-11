Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çankırı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yılı kutlandı

Çankırı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yılı kutlandı

3. Sayfa Haberleri

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıldönümü, Çankırı'da düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıldönümü, Çankırı'da düzenlenen törenle kutlandı.

Çankırı'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Tören çerçevesinde Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge ve teşkilat mensuplarının katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özge ve teşkilat mensupları, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ı makamında ziyaret etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çankırı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title